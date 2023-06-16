Diva Yorgun şarkı sözleri nedir? Melike Şahin - Diva Yorgun şarkı sözleri!

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MELİKE ŞAHİN - DIVA YORGUN ŞARKI SÖZLERİ

Biliyordun bu diva yorgun

Sözü bi' geçmez gönlüne

Bana geldiğin canım her gün

Ay doğacak ömrüme

Akarından beterinden

Korudu mevlam aklımı

Göğe baktım güneşi gördüm

Talihim döndü mü ne?

Söyle canın tatlı mı,

Senin de harbi?

Seven haklı mı?

Böyle içine sığmaz da hani

Elinde kalbin

Kederi saklı mı?

Bilmezdim senden önce bunu

Değmezdi o rüzgarları baharın

Aymazdım ben toy bi' beşerdim

Öğrendim yüzünde

Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi

Varmaz mı menzil bize, bu nedir?

Ben razıyım senden gelene canım

Eğlendim özümde

Gördün mü gözümde?

Kara gözlüm biz seninle

Bir ev kursak yemyeşil

Pervazında bahçesinde

Kumrular mı söyleşir?

Cennet oldun gam telimden

Çal yüreğim iyileşir

Gözlerine baktığımda

Yedi cihan birleşir

Söyle canın tatlı mı,

Senin de harbi?

Seven haklı mı?

Böyle içine sığmaz da hani

Elinde kalbin

Kederi saklı mı?

Bilmezdim senden önce bunu

Değmezdi o rüzgarları baharın

Aymazdım ben toy bi' beşerdim

Öğrendim yüzünde

Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi

Varmaz mı menzil bize, bu nedir?

Ben razıyım senden gelene canım

Eğlendim özümde

Bilmezdim senden önce bunu

Değmezdi o rüzgarları baharın

Aymazdım ben toy bi' beşerdim

Öğrendim yüzünde

Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi

Varmaz mı menzil bize, bu nedir?

Ben razıyım senden gelene canım

Eğlendim özümde

Bilmezdim senden önce bunu

Değmezdi o rüzgarları baharın

Aymazdım ben toy bi' beşerdim

Öğrendim yüzünde

Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi

Varmaz mı menzil bize, bu nedir?

Ben razıyım senden gelene canım

Eğlendim özümde