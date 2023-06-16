Diva Yorgun şarkı sözleri nedir? Melike Şahin - Diva Yorgun şarkı sözleri!
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MELİKE ŞAHİN - DIVA YORGUN ŞARKI SÖZLERİ
Biliyordun bu diva yorgun
Sözü bi' geçmez gönlüne
Bana geldiğin canım her gün
Ay doğacak ömrüme
Akarından beterinden
Korudu mevlam aklımı
Göğe baktım güneşi gördüm
Talihim döndü mü ne?
Söyle canın tatlı mı,
Senin de harbi?
Seven haklı mı?
Böyle içine sığmaz da hani
Elinde kalbin
Kederi saklı mı?
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgarları baharın
Aymazdım ben toy bi' beşerdim
Öğrendim yüzünde
Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene canım
Eğlendim özümde
Gördün mü gözümde?
Kara gözlüm biz seninle
Bir ev kursak yemyeşil
Pervazında bahçesinde
Kumrular mı söyleşir?
Cennet oldun gam telimden
Çal yüreğim iyileşir
Gözlerine baktığımda
Yedi cihan birleşir
Söyle canın tatlı mı,
Senin de harbi?
Seven haklı mı?
Böyle içine sığmaz da hani
Elinde kalbin
Kederi saklı mı?
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgarları baharın
Aymazdım ben toy bi' beşerdim
Öğrendim yüzünde
Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene canım
Eğlendim özümde
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgarları baharın
Aymazdım ben toy bi' beşerdim
Öğrendim yüzünde
Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene canım
Eğlendim özümde
Bilmezdim senden önce bunu
Değmezdi o rüzgarları baharın
Aymazdım ben toy bi' beşerdim
Öğrendim yüzünde
Kar yağdı şu saçlarıma tut elimi
Varmaz mı menzil bize, bu nedir?
Ben razıyım senden gelene canım
Eğlendim özümde