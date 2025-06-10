DİVA VARDI, YER YOKTU!

DİVA BÜLENT ERSOY'UN KONSERİNE GİRMEK İÇİN SERVET ÖDEDİLER, YİNE DE GİREMEDİLER!

DİVA, BODRUM SEZONUNU "SOLD OUT" İZDİHAMLA AÇTI!

Türk müziğinin yaşayan efsanesi divaBülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ikinci gecesi CHAN Private Bodrum sahnesinde fırtına gibi esti. Haftalar öncesinden tükenen rezervasyonlar nedeniyle mekânın kapısında adeta bir servet savaşı yaşandı. Masalara astronomik rakamlar teklif eden hayranlar dahi içeri alınmadı. O gece, "Diva varsa yer yok!" sözü bir kez daha gerçeğe dönüştü.

- Son dönemde birçok sanatçının konserleri iptal edilirken ya da boş salonlara sahne alırken, Diva, Bodrum'daki bayram konserinde zınga zıngdolu bir salona şarkı söyledi ve yine divalığını konuşturdu.

- Gecede, Semih Doğruer imzalı göz kamaştırıcı kostümüyle sahneye çıkan Ersoy, yalnızca sesiyle değil, zarafeti ve asaletiyle de alkış topladı. Türk sanat müziğinin klasik eserlerini yorumlayan Diva, izleyicilerden dakikalarca ayakta alkış aldı.

- Sosyal medya adeta yıkıldı:

• "Bodrum sezonu Diva'sız açılmaz!"

• "Bülent Ersoy yine nefes kesti!"

• "Bu sadece bir konser değil, bir olaydı!"

- Diva Bülent Ersoy bir kez daha gösterdi ki; sahne onunla anlamlı, onunla unutulmaz.

Bodrum sezonu Diva'yla başladı, o gece unutulmaz bir müzik ziyafetine döndü.