Distribütör nasıl yazılır? TDK'ya göre distribütör nasıl yazılır? Distribütör mü distiribütör mü?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka öğrenmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu durumda distribütör nasıl yazılır? TDK'ya göre distiribütör mü, distribütör mü sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının distiribütör olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı distribütör olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre de distribütör kelimesi doğru yazım biçimi bu şekildedir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DİSTRİBÜTÖR NASIL YAZILIR?

Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun dağıtıcısı anlamında kullanılır. Çok fazla yanlış telaffuz edilen kelimelerden biri olan distiribitör, distürübütör kelimelesinin;

Doğru yazımı:

Distiribitör (Yanlış kullanım) - Distribütör olmak için büyük çaba harcadım şimdilerde bekliyorum.

Distribütör ✓ (Doğru kullanım) - Distiribütörlük konusunda henüz karar veremedim.

Cümle içinde örnek kullanım:

Firma sahibi dükkana gelen müşterisine yaranabilmek için distribütörlüğünü yeni aldığı ürünleri hemen sergilemeye başladı.

DİSTRİBÜTÖR NE DEMEK?

Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun dağıtıcısı anlamına gelmektedir.