DisneyPlus saat kaçta açılacak? DisneyPlus kaç TL? Disney Plus taahhütlü mü? Disney + nasıl iptal edilir?

Çok sayıdadünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney +, şimdilerde ise Türkiye pazarına girmek için son saatleri sayıyor. DisneyPlus kaç TL? Disney Plus taahhütlü mü? Disney + nasıl iptal edilir? DisneyPlus saat kaçta açılacak?

DİSNEY+ NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

DİSNEY+'IN FİYATI NEDİR?

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsin!*

*12 ay boyunca aylık ödemeye kıyasla sağlanan avantaj

HANGİ CİHAZLAR DESTEKLENİYOR?

Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV'leri destekler.

DİSNEY+ ÜYELİĞİ TAAHHÜT GEREKTİRİYOR MU?

Disney+ üyeliği hiçbir taahhüt gerektirmez ve mevcut faturalandırma döneminin bitiminden itibaren geçerli olmak kaydıyla üyeliğini dilediğin zaman iptal edebilirsin. Aşağıdaki 5 kolay adımı izlemen yeterli.

1. www.disneyplus.com'a gidip hesabına giriş yap

2. Profilini seç

3. Hesap bölümünü seç

4. Üyeliği İptal Et'i seç

5. İptal İşlemini Tamamla'yı seçerek onayla

DİSNEYPLUS SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Disney Plus'ın Türkiye içerisinde ki faaliyetlerine başlayacağı tarih ve saat belli oldu. Disney Plus 14 Haziran 2022 Salı günü saat sabah 10:00'da resmi faaliyetlerine başlıyor.

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