DISNEY TÜRKİYE abonelik ücretlerine zam yaptı mı?

Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Dijital yayın platformunda 64,99 TL olan aylık paket ücreti 134,99 TL olmuştu. Yeni yapılan zam ile bu abonelik ücretleri de değişti. Kullanıcılar Disney Türkiye aboneliklerine zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Birçok kişi zam oranını ve yeni abonelik ücretlerini araştırıyor.

DISNEY TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI MI?

Disney Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Yeni abonelik ücretleri ise aylık 134,99 TL, yıllık abonelik ise tam 1.349,90 TL oldu.