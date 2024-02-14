DISNEY TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Dijital yayın platformunda 64,99 TL olan aylık paket ücreti 134,99 TL olmuştu. Kullanıcılar Disney Türkiye aboneliklerine zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Birçok kişi zam oranını ve yeni abonelik ücretlerini araştırıyor. Yeni tarifeye göre Disney+ abonelik ücretleri ne kadar oldu?

DISNEY TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2024'ün Şubat ayı itibarıyla Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Aylık 64,99 TL, yıllık 649,90 TL ödenerek abone olunabilen platformda zam sonrası bu ücretleraylık abonelik 134,99 TL, yıllık abonelik ise tam 1.349,90 TL oldu.