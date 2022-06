Disney Plus Vestel Smart TV yükleme! Disney Plus Vestel Smart TV yok mu?

Disney Plus Vestel Smart TV yükleme merak ediliyor. Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus yayın hayatına başladı. Çok sayıda dünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney+ artık Türkiye'de. Disney Plus Vestel Smart TV yükleme nasıl yapılır? Disney Plus Vestel Smart TV yok mu? İşte detaylar...

DİSNEY PLUS VESTEL SMART TV YÜKLEME!

Disney Plus televizyona nasıl yüklenir merak ediliyor. Öncelikle desteklenen TV cihazlarına bakalım:

Disney Plus'un desteklediği Smart TV'ler:

Android TV cihazları (Arçelik, Beko, Vestel ve daha fazla)

Hisense smart TV'ler

LG WebOS smart TV'ler

Panasonic smart TV'ler

Samsung Tizen smart TV'ler

Desteklenen Android TV modelleri

Disney+, aşağıdakiler dahil olmak üzere Android 5.0 veya daha yeni sürümlere sahip bir dizi Android TV modelini ve set üstü kutuyu destekler:

Arçelik*

Beko*

Chromecast ve Google TV

Dynalink TV BOX

Hisense

onn. Android TV UHD Streaming Device

Sharp

Sony Bravia

NVIDIA SHIELD TV

Vestel*

Xiaomi Mi Box

Başlamak için Google Play Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

* Disney+ henüz Linux işletim sistemli Arçelik, Beko ve Vestel TV'leri desteklememektedir.

