Disney+ ( Disney Plus şeklinde telaffuz edilir) Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Disney Plus uygulaması var mı, yok mu, neden yok? Disney Plus+ uygulaması nerede bulunur? TV'de ve Telefonda Disney Plus uygulama var mı? Tüm bilgiler sizlerle...

DİSNEY PLUS AYLIK KAÇ TL?

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Yıllık tek ödeme ücreti ise 349,90 TL'dir.

DİSNEY PLUS UYGULAMA YOK MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney Plus 14 Haziran 2022'de Türkiye'de de kullanıma açıldı. Platformun mobil uygulamasının ise önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Platformu birçok TV modelinden uygulamayı açarak izleyebilirsiniz.

DİSNEY PLUS HANGİ YAPIMLAR VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

- Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

- Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

- Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

- "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

- Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

- Herkesin konuştuğu "The Dropout" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

