Disney Plus 14 Haziran itibariyle Türkiye'deki yayın hayatına başladı.Yeni dijital içerik platformu izleyiciler tarafından aylardır merak ve heyecanla bekleniyordu. Peki, Disney Plus üyelik ne kadar, kaç TL oldu? Disney Plus'a nasıl üye olunur? Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? İşte konu hakkında merak edilenler...

Disney Plus içerikleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı olan Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400'den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve yerli orijinal yapımları platformunda sunuyor.Peki, Disney Plus üyelik ne kadar, kaç TL oldu? Disney Plus'a nasıl üye olunur? Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde...

DİSNEY PLUS NE KADAR?

Disney Plus Türkiye pazarı için fiyatları aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı şekilde belirledi. Buna göre Disney Plus aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL.

DİSNEY PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?

Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.

DİSNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?