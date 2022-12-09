Disney Plus üyelik ne kadar, kaç TL oldu? Disney Plus'a nasıl üye olunur?
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Disney Plus 14 Haziran itibariyle Türkiye'deki yayın hayatına başladı.Yeni dijital içerik platformu izleyiciler tarafından aylardır merak ve heyecanla bekleniyordu. Peki, Disney Plus üyelik ne kadar, kaç TL oldu? Disney Plus'a nasıl üye olunur? Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? İşte konu hakkında merak edilenler...
Disney Plus içerikleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı olan Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400'den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve yerli orijinal yapımları platformunda sunuyor.Peki, Disney Plus üyelik ne kadar, kaç TL oldu? Disney Plus'a nasıl üye olunur? Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizde...
Disney Plus Türkiye pazarı için fiyatları aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı şekilde belirledi. Buna göre Disney Plus aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL.
Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.
- Disney Plus Türkiye pazarı için birçok özel proje hazırladı. Bu projelerden ilki ise Kaçış oldu.
- Türkiye tanıtım fragmanında Cansu Dere, Can Yaman, Aras Bulut İynemli, Buğra Gülsoy, Aslı Evren, Hande Erçel, Eda Ece, Halit Ergenç ve Engin Akyürek gibi birçok ünlü ismin yer alması da dikkatleri üzerine çekti.
- Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri
- Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler
- Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler
- "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler
- Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller
- Herkesin konuştuğu "The Dropout", "How I Met Your Father" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler bulunuyor.