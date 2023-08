İçerde ve Çukur gibi dizilerde gösterdiği performansla beğenilen Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu 'Atatürk' dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelişmeler sonrası Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? Atatürk dizisini iptal eden Disney Plus iptal nasıl olur merak edildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan 'Atatürk'ün akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Zira The Armenian National Committee of America (Amerika Ulusal Ermeni Komitesi), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisini iptal etmesini istedi. Atatürk dizisini iptal eden Disney Plus iptal nasıl olur? Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır?

DİSNEY PLUS ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Disney+ üyeliğini iptal etme

Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız (üçüncü taraflar üzerinden faturalandırılan üyeler için adımlar farklılık gösterebilir):

1. Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın

2. Profilinizi seçin

3. Hesap bölümünü seçin

4. Üyelik bölümünden Disney+ üyeliğinizi seçin

5. Üyeliği İptal Et'i seçin

6. İptal etme nedeninizi paylaşmanız, anketi doldurmanız (isteğe bağlı) ve iptal işlemini tamamlamanız istenir

