Disney Plus TV'den nasıl izlenir? Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus yayın hayatına başladı. Çok sayıda dünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney+ artık Türkiye'de. Peki, Disney Plus TV'de nasıl izlenir? Disney Plus TV'ye nasıl yüklenir? Disney+ televizyona nasıl yüklenir? Disney Plus televizyonda var mı? İşte detaylar...

DİSNEY PLUS TV'DE NASIL İZLENİR?

Disney Plus televizyona nasıl yüklenir merak ediliyor. Öncelikle desteklenen TV cihazlarına bakalım:

Disney Plus'un desteklediği Smart TV'ler:

Android TV cihazları (Arçelik, Beko, Vestel ve daha fazla)

Hisense smart TV'ler

LG WebOS smart TV'ler

Panasonic smart TV'ler

Samsung Tizen smart TV'ler

Desteklenen Android TV modelleri

Disney+, aşağıdakiler dahil olmak üzere Android 5.0 veya daha yeni sürümlere sahip bir dizi Android TV modelini ve set üstü kutuyu destekler:

Arçelik*

Beko*

Chromecast ve Google TV

Dynalink TV BOX

Hisense

onn. Android TV UHD Streaming Device

Sharp

Sony Bravia

NVIDIA SHIELD TV

Vestel*

Xiaomi Mi Box

Başlamak için Google Play Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

* Disney+ henüz Linux işletim sistemli Arçelik, Beko ve Vestel TV'leri desteklememektedir.

Desteklenen Hisense TV modelleri

Disney+, aşağıdaki işletim sistemlerine sahip belirli Hisense smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

VIDAA 2.5

VIDAA 4.0 veya daha yeni sürümler

Modeliniz destekleniyorsa Disney+ uygulamasını VIDAA Home Launcher'da bulabilirsiniz.

Desteklenen LG TV modelleri

Disney+, WebOS 3.0 veya daha yeni sürümlere sahip LG TV'leri (2016 ve daha yeni modeller) destekler.*

Başlamak için LG Content Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

*LG TV web tarayıcısı uygulamasında veya NetCast işletim sistemine sahip LG TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Desteklenen Panasonic TV modelleri

Disney+, My Home Screen işletim sistemine sahip olan ve ürün kodları aşağıdakilerle başlayan 4K Panasonic smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

EZ veya EX

FZ veya FX

GZ veya GX

HZ veya HX

JZ veya JX

Ana Ekran menüsünde Disney+ uygulamasını bulun.

Desteklenen Samsung smart TV modelleri

Disney+, Tizen işletim sistemini kullanan Samsung smart TV'leri (2016 modellerin çoğu veya daha yeni modeller) destekler.*

TV'nizde Disney+ önceden yüklü gelmemişse başlamak için Samsung Uygulama Mağazası'ndan uygulamayı indirebilirsiniz.

*Samsung TV web tarayıcısında veya Orsay işletim sistemine sahip Samsung TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

