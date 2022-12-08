Türkiye'ye gelmesiyle popülerliğini koruyan Disney Plus platformuna ilk zam geldi. Disney Plus ne kadar oldu 2023 ve Disney Plus üyelik fiyatları merak ediliyor. 2023 Disney Plus üyelik fiyatları gündeme geliyor. Disney Plus Türkiye zam mı geldi, ne kadar oldu araştırılıyor. Peki, Disney Plus Türkiye zam mı geldi? 2023 Disney Plus ne kadar oldu? Disney Plus üyelik fiyatları!

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DİSNEY PLUS TÜRKİYE ZAM MI GELDİ?

Disney+,Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in adresidir. Sadece burada bulabileceğiniz orijinal içeriklerden bildiğiniz ve sevdiğiniz klasik hikayelere dek binlerce yapıma erişerek en iyi izleme deneyimini yaşamanızı sağlar. Disney+ Türkiye üyelik fiyatları zamlandı.

Disney+ Türkiye'de aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabiliyordu.

Zam sonrası aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.

2023 DİSNEY PLUS NE KADAR OLDU?

Yeni yıla girmeden Disney Plus zamlandı. Disney+ Türkiye'de aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabiliyordu.

Zam sonrası aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.

DİSNEY PLUS ÜYELİK FİYATLARI

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