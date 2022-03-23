Disney Plus Türkiye'de var mı? Disney+ fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek?

Disney Plus Türkiye'de var mı, sorusunun yanıtı Disney Channel'ın kapatılacağının açıklanmasının ardından günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Disney+ fiyatı ne kadar, ne zaman gelecek?

DISNEY PLUS TÜRKİYE'DE VAR MI?

The Walt Disney Company'nin dijital içerik platformu Disney Plus, Türkiye'ye geleceğini Ocak 2022'de resmen duyurmuştu. Platform, yayına başlayacağı tarihi kesin olarak paylaşmasa da yaz aylarına işaret etti. Disney+RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansını da aldı.

DISNEY+ NEDİR?

Netflix, Hulu , Amazon Prime ve diğer birçok platformun saflarına yeni bir yayın hizmeti katıldı. Disney Plus , hepimizin aşina olduğu isimlerden TV ve film içeriği sunuyor: Walt Disney Studios ve Walt Disney Television.

Platform, Disney'in kasasından klasik başlıklar ve aboneler için özel olarak geliştirilen yeni programların bir karışımını içerir.

Disney Plus akış hizmetinin nasıl çalıştığı, hangi programların ve filmlerin dahil olduğu, ne kadar maliyeti ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Disney Plus , The Walt Disney Company tarafından oluşturulan isteğe bağlı, reklamsız bir yayın hizmetidir.

Disney Plus ile aboneler cihazlarında (akıllı TV'ler , telefonlar , dizüstü bilgisayarlar , tabletler ve oyun konsolları ) binlerce Disney filmini ve dizisini izleyebilir. Hizmet sınırsız indirme içerir, böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.

Disney Plus içeriği, Walt Disney Studios'un ve Walt Disney Television'ın en büyük isimlerinden geliyor: Disney , Pixar , Marvel , Star Wars, National Geographic ve 20th Century Fox.

DISNEY PLUS'IN FİYATI NE KADAR?

Disney Plus, ABD'de aylık 6,99 ABD Doları veya yıllık 69,99 ABD Dolarıdır. Bu fiyat karşılığında, hizmetin birçok farklı tür ve ilgi alanını kapsayan tüm akış başlıklarına reklamsız erişim elde edersiniz. Ancak ülkemiz için henüz bir fiyatlandırma yapılmadı.

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