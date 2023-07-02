Disney Plus Türk dizileri neden yok, kaldırıldı mı, geri yüklenecek mi 2023? Disney + Plus'ta yerli diziler var mı, yok mu, neden kaldırıldı?

2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Bunun ardından vatandaşlar dizilerin neden kaldırıldığını merak etti. Peki, Disney Plus Türk dizileri neden yok, kaldırıldı mı, geri yüklenecek mi 2023? Disney + Plus'ta yerli diziler neden kaldırıldı? İşte detaylar...

Disney Plus'ta yerli diziler var mı, yok mu, neden yok? Disney Plus'ta yerli Türk dizileri neden yok? Disney Plus Türkiye'den çekildi mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Disney Plus Türk dizileri neden yok, kaldırıldı mı, geri yüklenecek mi? İşte ayrıntılar...

DİSNEY PLUS'TA TÜRK DİZİLERİ YOK MU, NEDEN YOK, NEDEN KALDIRILDI?

Disney Plus, Türkiye'de hizmet vermeye başladığından beri yayınladığı orijinal Türk yapımlarını ani bir kararla kaldırdı. Nedeni henüz net olarak bilinmese de, teknik bir aksaklık veya kullanıcıların deneyim sorunları olduğu iddia ediliyor. Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir linç kampanyası başlatılması ve tehditlerin ardından alındı. Şu anda çekimi devam eden ve yayınlanması planlanan içeriklerin akıbeti ise belirsiz.

DİSNEY PLUS'TA YERLİ YAPIMLAR NEDEN KALKTI 2023?

Disney Plus'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor. İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açıkça hakaret ederek, Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı. Ardından Disney Plus'taki yerli yapımların ABD'den erişilmesi engellendi. Bu tehditkar açıklamalardan sadece 1 gün sonra Disney Plus cephesindeki tüm orijinal Türk dizi ve filmler yayından kaldırıldı. OdaTV'nin haberine göre iddialar doğru ve Disney Plus, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı. Gazeteye açıklamada bulunan Disney Plus yetkilisi, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak" ifadesini kullandı.