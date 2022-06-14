Disney Plus Samsung TV'de yok mu merak ediliyor. Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus yayın hayatına başladı. Disney Plus üyeliği başlatan Samsung TV sahibi Disney Plus kullanıcıları Disney Plus Samsung TV'de yok mu? Disney Plus Samsung TV'de neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

DİSNEY PLUS SAMSUNG TV'DE YOK MU?

Desteklenen Samsung smart TV modelleri

Disney+, Tizen işletim sistemini kullanan Samsung smart TV'leri (2016 modellerin çoğu veya daha yeni modeller) destekler.*

TV'nizde Disney+ önceden yüklü gelmemişse başlamak için Samsung Uygulama Mağazası'ndan uygulamayı indirebilirsiniz.

*Samsung TV web tarayıcısında veya Orsay işletim sistemine sahip Samsung TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Desteklenen Android TV modelleri

Disney+, aşağıdakiler dahil olmak üzere Android 5.0 veya daha yeni sürümlere sahip bir dizi Android TV modelini ve set üstü kutuyu destekler:

Arçelik*

Beko*

Chromecast ve Google TV

Dynalink TV BOX

Hisense

onn. Android TV UHD Streaming Device

Sharp

Sony Bravia

NVIDIA SHIELD TV

Vestel*

Xiaomi Mi Box

Başlamak için Google Play Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

* Disney+ henüz Linux işletim sistemli Arçelik, Beko ve Vestel TV'leri desteklememektedir.

Desteklenen Hisense TV modelleri

Disney+, aşağıdaki işletim sistemlerine sahip belirli Hisense smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

VIDAA 2.5

VIDAA 4.0 veya daha yeni sürümler

Modeliniz destekleniyorsa Disney+ uygulamasını VIDAA Home Launcher'da bulabilirsiniz.

Desteklenen LG TV modelleri

Disney+, WebOS 3.0 veya daha yeni sürümlere sahip LG TV'leri (2016 ve daha yeni modeller) destekler.*

Başlamak için LG Content Store'dan Disney+ uygulamasını indirin.

*LG TV web tarayıcısı uygulamasında veya NetCast işletim sistemine sahip LG TV'lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Desteklenen Panasonic TV modelleri

Disney+, My Home Screen işletim sistemine sahip olan ve ürün kodları aşağıdakilerle başlayan 4K Panasonic smart TV'leri (2017 veya daha yeni modeller) destekler:

EZ veya EX

FZ veya FX

GZ veya GX

HZ veya HX

JZ veya JX

Ana Ekran menüsünde Disney+ uygulamasını bulun.

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