Disney Plus ne zaman başlıyor? Disney + üyelik kaç TL

Disney+ platformu içerisinde bulunan GropWatch özelliği, aynı anda altı farklı Disney+ kullanıcısının aynı içeriği eşzamanlı olarak seyretmesine imkan tanıyor. Böylece dostlarınızla sanal izleme partileri yapabilirsiniz. GroupWatch'a katılan kullanıcılar, aynı dizi ve filmin, aynı dakika ve saniyesini eş zamanlı olarak seyrediyor. Peki, Disney + ne zaman başlıyor? Disney Plus üyelik kaç TL

DİSNEY + NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtlarıDisney tarafından açıklandı. Disney Plus ülkemizde 14 Haziran'da yayına başlayacak.

DİSNEY PLUS ÜYELİK KAÇ TL

12 aylık ücret: 279,90 TL

DİSNEY PLUS HANGİ LCD TV'LERDE VAR?

Disney Plus destekleyen Smart TV'ler

• Android TV

• Apple TV

• Chromecast

• Hisense

• LG

• Panasonic

• Samsung

• Amazon Fire TV

Bilgisayar

• Windows PC

• macOS

• Chrome OS

Cep Telefonu ve Tablet

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