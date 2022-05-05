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Disney Plus ne zaman başlıyor? Disney + üyelik kaç TL

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Disney Plus ne zaman başlıyor? Disney + üyelik kaç TL

Ülkemizde yayına başlayacak olan Disney+ platformu hakkında bazı detaylar netleşti. Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtları Disney tarafından açıklandı. Peki, Disney + ne zaman başlıyor? Disney Plus üyelik kaç TL

Disney+ platformu içerisinde bulunan GropWatch özelliği, aynı anda altı farklı Disney+ kullanıcısının aynı içeriği eşzamanlı olarak seyretmesine imkan tanıyor. Böylece dostlarınızla sanal izleme partileri yapabilirsiniz. GroupWatch'a katılan kullanıcılar, aynı dizi ve filmin, aynı dakika ve saniyesini eş zamanlı olarak seyrediyor. Peki, Disney + ne zaman başlıyor? Disney Plus üyelik kaç TL

Disney Plus'ı aynı anda kaç kişinin kullanabileceği ve kaç profil oluşturulabileceği gibi soruların yanıtlarıDisney tarafından açıklandı. Disney Plus ülkemizde 14 Haziran'da yayına başlayacak.

12 aylık ücret: 279,90 TL

Disney Plus destekleyen Smart TV'ler

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