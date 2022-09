Disney Plus 14 Haziran tarihinde dizi, filmseverlerle buluştu. Platformun çıkış tarihi çeşitli reklamlarla kamuoyuna duyurulması diziseverleri heyecanlandırmıştı. İçerisinde birçok içerik olan platforma yoğun ilgi oluştu. Filmseverler ise Disney Plus nasıl izlenir? Sorularına yanıt arıyor. Disney Plus nasıl izlenir? Disney Plus üyelik kaç TL?

Çeşitli dizi izleme platformlarına bir yenisi daha eklenmesi diziseverlerin ilgisini çekti. İzleyecek içerik bulmakta zorlananlar için büyük kolaylık olan dizi, film platformları günden güne artıyor. Şimdi ise Disney Plus platformu çıktı. İzleyicilerin odak noktası olan Disney Plus'ta bulunan birçok kategoride film ve dizi var. Eski dizi ve filmlerin bulunması dışında sadece Disney Plus'ta var olan içerikler de var. Peki, Disney Plus nasıl izlenir? Disney Plus üyelik kaç TL?

DİSNEY PLUS NASIL İZLENİR?

Mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV'leri üzerinden izleyiciler Disney Plus içeriklerine ulaşabilir. 2016 ve üzeri akıllı televizyonlardan da erişim şansı var.

DİSNEY PLUS'TA NELER VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın. Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri. Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler. Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler. "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler. Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller. Herkesin konuştuğu "The Dropout", "How I Met Your Father" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler.

DİSNEY PLUS HANGİ CİHAZLARDAN DESTEKLENİYOR?

Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV'leri destekler. DİSNEY PLUS'I DESTEKLEYEN CİHAZLARIN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

DİSNEY PLUS ÜYELİK FİYATI KAÇ TL?

Türkiye Disney Plus ücreti için aylık ve yıllık 2 fiyat belirleyen Disney Plus aylık 34.99 TL, yıllık ise 349,90 TL fiyatı belirlendi.