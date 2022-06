Disney Plus mail gelmedi hatası! (ÇÖZÜMÜ) Disney Plus mail neden gelmiyor?

Disney Plus mail gelmedi! Merakla beklenen Disney+ Türkiye yayın hayatına başladı. Disney Plus üyeliği satın almak isteyen dizi ve film izleyicileri platforma üye olmak istediklerinde Disney Plus mail gelmedi sorunu yaşıyor. Peki, Disney Plus mail neden gelmiyor? İşte Disney Plus mail gelmiyor sorunu ve detaylar...

DİSNEY PLUS MAİL GELMEDİ HATASI

Disney+ tarafından henüz mail gelmemesi ileilgili bir açıklama yapılmadı. Disney'in müşteri temsilcisiyle irtibata geçerek konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Disney Plus'un resmi internet sitesindeki iletişim bölümünde kullanıcılara şu an için sadece "Bizimle Sohbet Edin" desteği sunulmaktadır. "Bizi Arayın" seçeneği aktif değildir. Dolayısıyla henüz sitede telefon numarası bulunmamaktadır.

"Bizimle Sohbet Edin" kısmından Disney+ ile iletişime geçebilirsiniz.

DİSNEY+ NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

