Disney Plus kimin? Disney Plus artık Türkiye'de yayın hayatına başladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Disney Plus kimin? Disney Plus sahibi kim? merak ediyor. İşte Disney Plus hakkında detaylar haberimizde...

DİSNEY PLUS KİMİN?

Disney+, Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanır.

Önemli kişiler

Ricky Strauss (Başkan, içerik ve pazarlama)

Joe Earley (Başkan Yardımcısı, pazarlama ve operasyonlar)

Agnes Chu (Başkan vekili, içerik)

Kevin Swint (Başkan vekili, genel müdür)

2016 yılı Ağustos ayında Disney, BAMTech'teki (MLB Advanced Media'nın ayrışmasıyla oluşturulmuş olan gerçek zamanlı teknoloji firması) azınlık hissesini gelecekte çoğunluk hissesini satın alma seçeneğiyle birlikte 1 milyar dolar karşılığında satın almıştır. Satın alımın gerçekleşmesinin ardından ESPN mevcut televizyon hizmetlerini desteklemek maksadıyla "araştırmalara dayalı "OTT" projesi" (ESPN+) için yapmak istediği planları açıkladı. 8 Ağustos 2017 tarihinde ise Disney BAMTech'teki seçeneğini kullanarak hisselerin %75'ini 1,58 milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alım ile birlikte şirket ayrıca diğer planlarını açıkladı. Diğer planları arasında şirketin 2019 yılında Netflix ile mevcut olan anlaşmasını bitirmesinin ardından hizmete girecek olan Disney markası ile eğlence medyanın birleştiği, doğrudan tüketiciye sunulan hizmetin bulunduğunu belirtti.

2017 yılı Aralık ayında Disney, 21st Century Fox'un başlıca eğlence varlılarını satın alma niyetini açıkladı. Disney'in gerçek zamanlı veri akışına yönelik içeriğini güçlendirmesini amaçlayan bu satın alma20 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak ayında eski Apple ve Samsung yöneticisi Kevin Swint'in kuruluşa kıdemli başkan yardımcısı/genel müdür olarak atandığı açıklandı. 2018 yılı Haziran ayında Disney stüdyoları pazarlama şefi Ricky Strauss'un yeni oluşuma içerik ve pazarlama başkanı olarak seçildiği açıklandı. 2019 yılı Ocak ayında Fox Television Group Baş İşletme Görevlisi Joe Earley'in oluşumun pazarlama ve operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığına seçildiği açıklandı. 2019 yılı Haziran ayında ise Matt Brodlie uluslararası içerik geliştirme başkan yardımcısı olarak seçildi.

8 Kasım 2018 tarihinde Disney CEO'su Bob Iger yeni oluşturulacak hizmetin adının Disney+ olacağını ve kuruluşu 2019 yılı sonlarında faaliyete geçirmeyi planladıklarını açıkladı Bununla birlikte o tarihte yapılan açıklamada kuruluşun Eylül ayında tanıtımının yapılmasının planlandığı bildirilse de, 11 Nisan 2019'da Disney+'ın başlama tarihinin (Amerika Birleşik Devletleri için) 12 Kasım 2019 olacağı açıklandı. Yine aynı açıklamada; Disney'in önümüzdeki iki yıl boyunca dünya çapında yayılmayı planladığı, bunun için yapılan planlamada; 2019 yılının sonunda ve 2020 yılının başlarında Batı Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinin hedeflendiği, 2020 yılı sonuna kadar ise Doğu Avrupa ve Latin Amerika'nın planlamada yer aldığı ancak uluslararası başlama tarilerinin Disney'in mevcut içeriğinin gerçek zamanlı veri akışlarının haklarının devralınması ya da sona erdirilmesi doğrultusunda planlandığı belirtildi.

