Disney Plus iletişim numarası! Disney Plus Türkiye iletişim numarası var mı? Disney+ iletişime nasıl geçilir?

Disney Plus iletişim numarası merak ediliyor. Disney+ Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Artık Türkiye'de de kullanıma açılan Disney Plus Türkiye iletişim numarası merak ediliyor. Peki, Disney Plus iletişim numarası var mı? Disney+ iletişime nasıl geçilir? İşte detaylar...

DİSNEY PLUS İLETİŞİM NUMARASI

Disney Plus'un resmi internet sitesindeki iletişim bölümünde kullanıcılara şu an için sadece "Bizimle Sohbet Edin" desteği sunulmaktadır. "Bizi Arayın" seçeneği aktif değildir. Dolayısıyla henüz sitede telefon numarası bulunmamaktadır.

"Bizimle Sohbet Edin" kısmından Disney+ ile iletişime geçebilirsiniz.

DİSNEY+ NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

Disney+'ta ne izleyebilirim?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

• "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu "The Dropout" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

Disney+'ın fiyatı nedir?

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsin!*

*12 ay boyunca aylık ödemeye kıyasla sağlanan avantaj

Hangi cihazlar destekleniyor?

Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV'leri destekler.

Disney+ üyeliği taahhüt gerektiriyor mu?

Disney+ üyeliği hiçbir taahhüt gerektirmez ve mevcut faturalandırma döneminin bitiminden itibaren geçerli olmak kaydıyla üyeliğini dilediğin zaman iptal edebilirsin. Aşağıdaki 5 kolay adımı izlemen yeterli.

1. www.disneyplus.com'a gidip hesabına giriş yap

2. Profilini seç

3. Hesap bölümünü seç

4. Üyeliği İptal Et'i seç

5. İptal İşlemini Tamamla'yı seçerek onayla

