Disney Plus içerikleri! Disney Plus'ta neler var? Disney Plus dizileri ve filmleri!

Disney Plus içerikleri merak ediliyor. Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus yayın hayatına başladı. Çok sayıda dünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney+ artık Türkiye'de. Peki Disney Plus dizileri ve filmleri merak ediliyor. Disney Plus'ta neler var? İşte Disney Plus içerikleri haberimizde...

DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

• "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu "The Dropout" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

Disney Plus'taki içerikler hakkında daha detaylı bilgi için Disney+ resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Disney+'ın fiyatı nedir?

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsin!*

*12 ay boyunca aylık ödemeye kıyasla sağlanan avantaj

Hangi cihazlar destekleniyor?

Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV'leri destekler.

Disney+ üyeliği taahhüt gerektiriyor mu?

Disney+ üyeliği hiçbir taahhüt gerektirmez ve mevcut faturalandırma döneminin bitiminden itibaren geçerli olmak kaydıyla üyeliğini dilediğin zaman iptal edebilirsin. Aşağıdaki 5 kolay adımı izlemen yeterli.

1. www.disneyplus.com'a gidip hesabına giriş yap

2. Profilini seç

3. Hesap bölümünü seç

4. Üyeliği İptal Et'i seç

5. İptal İşlemini Tamamla'yı seçerek onayla

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