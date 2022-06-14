Disney Plus'ta hangi diziler, filmleri var? Disney + yer alan programlar!
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Dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Disney Plus için geri sayım resmen başladı. Peki, Disney Plus diziler, filmleri nelerdir? İşte, Disney + yer alan programlar!
Çok sayıda dünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney +, şimdilerde ise Türkiye pazarına girmek için son saatleri sayıyor. Disney Plus diziler, filmleri ve Disney + yer alan programlar!
DİSNEY+ NEDİR?
Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.
Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:
• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller
• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı
• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı
• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi
• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı
• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı