Disney Plus'ta hangi diziler, filmleri var? Disney + yer alan programlar!

Çok sayıda dünya ülkesinde yaptığı işler ile dikkat çeken Disney +, şimdilerde ise Türkiye pazarına girmek için son saatleri sayıyor. Disney Plus diziler, filmleri ve Disney + yer alan programlar!

DİSNEY+ NEDİR?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

DİSNEY PLUS YAPIMLARI

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