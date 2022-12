Disney Plus deneme süresi Disney Plus aboneliği yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Disney Plus deneme süresi var mı? Disney Plus deneme süresi kaç gün? İşte, Disney+ deneme süresi var mı? Disney+ deneme süresi kaç gün? Detaylar...

Disney Plus deneme süresi kaç gün? Disney Plus deneme süresi Disney Plus aboneliği yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Disney Plus deneme süresi var mı? Disney Plus deneme süresi kaç gün? İşte, Disney+ deneme süresi var mı? Disney+ deneme süresi kaç gün? Detaylar haberimizde...

DİSNEY PLUS DENEME SÜRESİ VAR MI?

Disney Plus'ta deneme süresi bulunmuyor. Disney+ aylık üyelik bedeli 64,99 TL'dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 649,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsiniz.

DİSNEY PLUS'TA NELER VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

"Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

Herkesin konuştuğu "The Dropout", "How I Met Your Father" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler