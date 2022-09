Türkiye'ye Disney Plus'ın gelmesi ile beraber, giderek abone sayısı artarak devam ediyor. Disney Plus Day geldi mi ve Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik olduğu merak ediliyor. Disney Plus Day içerikleri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Disney Plus Day geldi mi? Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik? Disney Plus Day içerikleri neler?

DİSNEY PLUS DAY GELDİ Mİ?

Disney Plus Türkiye sosyal medya hesabından seyircisine müjdeli haberi verdi. Disney Plus Day 8 Eylül 2022 tarihinde hizmet vermeye başlayacak.

DİSNEY PLUS DAY KAÇ TL, KAÇ KİŞİLİK?

Disney Plus Day kaç TL ve kaç kişilik olduğunu açıkladı. Disney+ özel teklifi ile bir ay için 34,99 ₺ yerine 23,99 ₺ olduğu müjdesini verdi. Son ödeme günü 19 Eylül 2022 tarihi olarak belirlendi.

DİSNEY PLUS DAY İÇERİKLERİ NELER?

Diney+ Day tüm dünyada heyecan verici yepyeni içerikler ve fırsatlar ile seyircisi ile buluşuyor. Disney Plus Day platformunda "Mike", "Pinokyo", "Wedding Season", "Arabalar Yollarda", "Bertie Gregory ile Epik Maceralar" ve "Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return" prömiyerleri 8 Eylül günü Disney+ Day kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecektir.

