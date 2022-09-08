Disney Plus Day geldi mi? Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik? Disney Plus Day içerikleri neler?
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Türkiye'ye Disney Plus'ın gelmesi ile beraber, giderek abone sayısı artarak devam ediyor. Disney Plus Day geldi mi ve Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik olduğu merak ediliyor. Disney Plus Day içerikleri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Disney Plus Day geldi mi? Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik? Disney Plus Day içerikleri neler?
Dünyada popüler olan Disney Plus, dijital yayın hayatına Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Ardından sosyal medya hesabından paylaştığı, Disney Plus Day etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Disney Plus Day geldi mi ve Disney Plus Day kaç TL olduğu araştırılıyor. Disney Plus Day içerikleri neler olduğu merak ediliyor. Disney Plus Day geldi mi? Disney Plus Day kaç TL, kaç kişilik? Disney Plus Day içerikleri neler? Detaylar haberimizdedir…
Disney Plus Türkiye sosyal medya hesabından seyircisine müjdeli haberi verdi. Disney Plus Day 8 Eylül 2022 tarihinde hizmet vermeye başlayacak.
Disney Plus Day kaç TL ve kaç kişilik olduğunu açıkladı. Disney+ özel teklifi ile bir ay için 34,99 ₺ yerine 23,99 ₺ olduğu müjdesini verdi. Son ödeme günü 19 Eylül 2022 tarihi olarak belirlendi.
Diney+ Day tüm dünyada heyecan verici yepyeni içerikler ve fırsatlar ile seyircisi ile buluşuyor. Disney Plus Day platformunda "Mike", "Pinokyo", "Wedding Season", "Arabalar Yollarda", "Bertie Gregory ile Epik Maceralar" ve "Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return" prömiyerleri 8 Eylül günü Disney+ Day kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Disney+ Günü , Walt Disney Studios tarafından üretilen ve bu hizmetlerden yeni uzun metrajlı filmlerin ve televizyon dizilerinin duyurularını içeren Disney+ , Hulu ve Star+ akış hizmetlerini tanıtmak için Walt Disney Company tarafından düzenlenen yıllık bir sanal etkinliktir.
Etkinlik, Disney+'ın ikinci yıldönümüne denk gelen 2021'de açıldı ve 8 Eylül 2022'de geri dönecek. 2021 etkinliği, Disney'in duyurularını bir reklam şeklinde yayınlama kararına yönelik eleştirilerle hem izleyiciler hem de yorumcular tarafından kötü karşılandı. Twitter iş parçacığının yanı sıra gösterilen minimum miktarda yeni görüntü.
Takvimler işaretlensin. ?? ?? #DisneyPlusDay kutlamalarına 8 Eylül'de başlıyoruz! pic.twitter.com/ina1FPiqEt— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) August 6, 2022