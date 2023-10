DİSNEY PLUS ÇÖKTÜ MÜ (12 Ekim)? Disney Plus çalışıyor mu, neden açılmıyor? Disney Plus hata kodu 73 ne demek?

Disney Plus'un geçtiğimiz hafta resmi açılışı gerçekleştirildi, ancak oturum açma sorunları sıkça karşılaşılan bir sorun olarak gündeme gelmeye başladı. Peki, DİSNEY PLUS ÇÖKTÜ MÜ? Disney Plus çalışıyor mu, neden açılmıyor? Disney Plus hata kodu 73 ne demek? İşte detaylar…

Daha önce Türkiye'de hizmete sunulan diğer platformlar, blutv, Netflix, Exxen ve Gain gibi, ilk kez hizmet vermeye başladıklarında benzer sorunlar yaşamışlardı. Disney Plus'ta oturum açma sorunu yaşanıyorsa, bu problemi yalnızca sizin yaşamadığınızı belirtmek isteriz. Şu an itibariyle birçok Disney Plus kullanıcısı da oturum açma sorunuyla karşı karşıya. Peki, DİSNEY PLUS ÇÖKTÜ MÜ? Disney Plus çalışıyor mu, neden açılmıyor? Disney Plus hata kodu 73 ne demek? İşte detaylar…

Disney'in çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Disney Plus Türkiye'den konu hakkında açıklama gelmezken bazı kullanıcılar Disney'e erişimde sorunlar yaşadığını belirtiyor. Aşağıdaki görselde kullanıcıların bildirdiği bazı Disney+ hataları gözükmektedir.

DİSNEY PLUS ÇALIŞIYOR MU, NEDEN AÇILMIYOR?

Disney Plus şu anda çalışmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar video oynatma sırasında hata aldıklarını ifade ediyor.

DISNEY PLUS HATA KODU 73 NE DEMEK?

Disney Plus'ta oturum açma sorunu yaşanması, sadece sizin başınıza gelmiyor. Birçok Disney Plus kullanıcısı, aynı sorunla karşı karşıya. Eğer Disney Plus açılmıyor sorunuyla karşılaştıysanız, aşağıdaki adımları deneyerek sorunu çözebilirsiniz:

Disney+ boş ekran veya dönen çark hatası veriyorsa, içerik filtresi, antivirüs uygulaması, proxy hızlandırıcı veya açılır pencere engelleyici gibi hizmetlerin etkinleştirilmediğinden emin olun.

Eğer bu tür hizmetler etkinleştirilmişse, bu hizmetleri devre dışı bırakarak tekrar deneyin.

Disney Plus sorunlarını çözmek için bu basit adımları uygulayarak, platforma sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz.