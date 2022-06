Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus+ haftalık, aylık ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? Disney Plus'ta yerli ve yabancı hangi yapımlar var?

Disney+ (Disney Plus şeklinde telaffuz edilir) Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Disney Plus platformunda üyelik almak isteyen izleyiciler, Disney Plus aylık ne kadar merak ediyor. Tüm bilgiler sizlerle...

DİSNEY PLUS AYLIK KAÇ TL?

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Dilersen yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsin!*

*12 ay boyunca aylık ödemeye kıyasla sağlanan avantaj

DISNEY+ NEDİR?

Netflix, Hulu , Amazon Prime ve diğer birçok platformun saflarına yeni bir yayın hizmeti katıldı. Disney Plus , hepimizin aşina olduğu isimlerden TV ve film içeriği sunuyor: Walt Disney Studios ve Walt Disney Television.

Platform, Disney'in kasasından klasik başlıklar ve aboneler için özel olarak geliştirilen yeni programların bir karışımını içerir.

Disney Plus akış hizmetinin nasıl çalıştığı, hangi programların ve filmlerin dahil olduğu, ne kadar maliyeti ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Disney Plus , The Walt Disney Company tarafından oluşturulan isteğe bağlı, reklamsız bir yayın hizmetidir.

Disney Plus ile aboneler cihazlarında (akıllı TV'ler , telefonlar , dizüstü bilgisayarlar , tabletler ve oyun konsolları ) binlerce Disney filmini ve dizisini izleyebilir. Hizmet sınırsız indirme içerir, böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.

Disney Plus içeriği, Walt Disney Studios'un ve Walt Disney Television'ın en büyük isimlerinden geliyor: Disney , Pixar , Marvel , Star Wars, National Geographic ve 20th Century Fox.

DİSNEY PLUS HANGİ YAPIMLAR VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

• "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu "The Dropout" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

