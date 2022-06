Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları merak ediliyor. Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu haberimizde...

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Emma Watson

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN?

Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer almaktadır. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesi anlatılacak ve ilk sezonu 6 bölümden oluşması planlanmaktadır. Dizinin ilk bölümünün 29 Ekim'de yayınlanması planlanıyor.

Aras Bulut İynemli

Haberler.com - Gündem