Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu!
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Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu haberimizde...
Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları merak ediliyor. Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu haberimizde...
DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI
- Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
- Songül Öden - Zübeyde Hanım
- Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
- Sarp Akkaya - Enver Paşa
- Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
- Esra Bilgiç - Madam Corinne
- Sahra Şaş - Makbule Atadan
- Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
- Emma Watson
DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN?
Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer almaktadır. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesi anlatılacak ve ilk sezonu 6 bölümden oluşması planlanmaktadır. Dizinin ilk bölümünün 29 Ekim'de yayınlanması planlanıyor.
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