Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu!

Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu haberimizde...

Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları merak ediliyor. Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu haberimizde...

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI

  • Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
  • Songül Öden - Zübeyde Hanım
  • Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
  • Sarp Akkaya - Enver Paşa
  • Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
  • Esra Bilgiç - Madam Corinne
  • Sahra Şaş - Makbule Atadan
  • Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
  • Emma Watson

DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN?

Atatürk, Mehmet Ada Öztekin tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer almaktadır. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesi anlatılacak ve ilk sezonu 6 bölümden oluşması planlanmaktadır. Dizinin ilk bölümünün 29 Ekim'de yayınlanması planlanıyor.

Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları! Disney Plus Atatürk dizisi ne zaman? Disney+ Atatürk dizisi kadrosu!Aras Bulut İynemli

Haberler.com - Gündem

Disney Plus Gündem Magazin Haberler

title