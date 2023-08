Bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı 'Atatürk' dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

"Atatürk" dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'tan açıklama geldi. Disney'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan dizi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak. Peki, Disney Plus Atatürk dizisi izle! Disney Plus Atatürk nasıl izlenir?

DİSNEY PLUS ATATÜRK NASIL İZLENİR?

Dizinin bundan sonraki akıbeti merak konusu olurken, The Walt Disney Company'den beklenen açıklama geldi. The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak. Yapımı izlemek için dizi yayınlandığında yayıncı kuruluş platformlarını tercih edebilirsiniz.