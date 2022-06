Disney+ nedir? Disney Plus ücretli mi? Disney Plus Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?

Teknolojinin hızla gelişmesi ile beraber dijital yayın platformları da merak sık sık gündeme geliyor. Son olarak Disney+ Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Peki, Disney+ nedir, Disney+ ücretleri ne kadar, Disney+ abonelik ücreti ne kadar, Disney+ dizi içeriklerinden neler olacak sorusu merak ediliyor. İşte Disney+ hakkındaki tüm ayrıntılar haberimizde...

DİSNEY+ NEDİR?

Netflix, Hulu , Amazon Prime ve diğer birçok platformun saflarına yeni bir yayın hizmeti katıldı. Disney Plus , hepimizin aşina olduğu isimlerden TV ve film içeriği sunuyor: Walt Disney Studios ve Walt Disney Television.

Platform, Disney'in kasasından klasik başlıklar ve aboneler için özel olarak geliştirilen yeni programların bir karışımını içerir.

Disney Plus akış hizmetinin nasıl çalıştığı, hangi programların ve filmlerin dahil olduğu, ne kadar maliyeti ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Disney Plus , The Walt Disney Company tarafından oluşturulan isteğe bağlı, reklamsız bir yayın hizmetidir.

Disney Plus ile aboneler cihazlarında (akıllı TV'ler , telefonlar , dizüstü bilgisayarlar , tabletler ve oyun konsolları ) binlerce Disney filmini ve dizisini izleyebilir. Hizmet sınırsız indirme içerir, böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.

Disney Plus içeriği, Walt Disney Studios'un ve Walt Disney Television'ın en büyük isimlerinden geliyor: Disney , Pixar , Marvel , Star Wars , National Geographic ve 20th Century Fox.

Disney Plus'ın dünya genelinde piyasaya çıkış tarihleri ne zaman? ?

Disney Plus şu anda canlı ve ABD, Kanada, Hollanda, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, Fransa, Hindistan, Belçika, Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İsveç, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayınlanmaya hazır , Man Adası, Monako, Wallis ve Futuna, Fransız Batı Hint Adaları, Fransız Guyanası, Yeni Kaledonya, Japonya ve Endonezya.

DISNEY PLUS'IN ÜCRETİ NE KADAR ABONELİK ÜCRRETLERİ NE KADAR?

Disney Plus, ABD'de aylık 6,99 ABD Doları veya yıllık 69,99 ABD Dolarıdır. Bu fiyat karşılığında, hizmetin birçok farklı tür ve ilgi alanını kapsayan tüm akış başlıklarına reklamsız erişim elde edersiniz. Hizmet başlangıçta yedi günlük ücretsiz bir deneme sunsa da yeni aboneler için sunsa da, bu promosyon artık mevcut değil.

Hulu ve ESPN + ile paket paket satın alma seçeneği de var, bu üç hizmet için ayda 12,99 dolara mal oluyor. Bireysel olarak, Hulu'nun reklam destekli sürümü şu anda ayda 5,99 ABD doları ve ESPN + ayda 5,99 ABD dolarıdır. Her bir hizmete ayrı ayrı kaydolmak yerine pakete abone olmak, size ayda yaklaşık 6 ABD doları tasarruf sağlar.

Mevcut Disney Plus veya ESPN + aboneleri, mevcut aboneliklerini iptal etmek zorunda kalmadan kolayca pakete yükseltme yapabilirler.

Akış hizmetleri dünyasını henüz tam olarak keşfetmediyseniz, paket bunu rekabetçi bir fiyata yapmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Hulu, birçok popüler film ve orijinal şov sunarken, ESPN + UFC etkinlikleri de dahil olmak üzere tonlarca spor içeriğine erişim sağlar .

Disney Plus paketini ESPN Plus ve Hulu'nun farklı sürümleriyle nasıl edineceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz .

Disney Plus'ın henüz Türkiye'de erişimi mevut değil ve Disney Plus abonelik ücretleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Disney Artı hediye kartları?

Hayatınızdaki o özel Disney hayranı için harika bir hediye arıyorsanız, onlara bir Disney Plus abonelik kartı alabilirsiniz . Hediye aboneliği, akış hizmetinin bir yılı için geçerlidir ve maliyeti 69,99 ABD dolarıdır. Seçtiğiniz bir tarihte e-posta ile gönderilir. Hediye abonelikleri yalnızca Disney Plus'a önceden kaydolmamış kişiler tarafından kullanılabilir.

Disney Plus'ta hangi özellikler ve içerikler desteklenir?



Disney Plus, aboneleri için hizmetin kullanımını daha kolay hale getiren çeşitli özellikler içerir.

Platform, abonelik başına en fazla yedi profili destekler. Bu, bir hane halkının farklı üyelerinin her birinin kendi avatarları ve kişiselleştirilmiş ayarlarıyla kendi profillerini oluşturmasına olanak tanır. Çocuklar için özel bir Çocuk Profili seçeneği de kullanılabilir.

Disney Plus ayrıca dört farklı cihaza kadar eşzamanlı akışa izin verir. Disney Plus uygulaması aracılığıyla 10 adede kadar farklı akıllı telefon ve tablette sınırsız indirme sağlanmaktadır. Bu, başlıkları daha sonra internet bağlantınızın olmadığı durumlarda çevrimdışı izlemek üzere kaydetmeyi kolaylaştırır.

Video formatları söz konusu olduğunda Disney Plus, belirli film ve şovlarda 4K Ultra HD çözünürlüğü destekler. HDR10 veya Dolby Vision formatını kullanan Yüksek Dinamik Aralık (HDR), bazı filmlerde ve şovlarda da mevcuttur. Bu özellik, uyumlu TV'lerde gelişmiş renkler ve kontrast sunar. Dolby Digital surround ses ve Dolby Atmos ses formatları da birkaç başlıkta desteklenmektedir.

En fazla altı arkadaş ile Disney Plus'ı izle GroupWatch özelliğini kullanarak, ama herkes kendi abonelik profili olması izliyor. Bu seçenek, paylaşılan bir görüntüleme oturumu oluşturmak için kayıttan yürütmeyi senkronize eder, arkadaşların ve ailelerin şovları ve filmleri birlikte uzaktan izlemelerini sağlar.

Disney Plus nasıl izlenir :

Disney Plus'ı birçok bağlı cihaz üzerinden izleyebilirsiniz:

Masaüstü web tarayıcıları

Mobil cihazlar ve tabletler (Android ve Apple). Disney Plus uygulamasının nasıl çalıştığını öğrenin .

Akıllı TV'ler (LG WebOS, Samsung Tizen, Android TV, Vizio SmartCast, Roku TV)

Oyun konsolları (PlayStation 4, Xbox One)

Akış cihazları (Apple TV 4. Nesil ve üzeri, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku)

Disney Artı Xbox One'da çalışacak mı?

Disney Plus; Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X'te çalışır.

Disney Plus'ta hangi programları ve filmleri izleyebilirim ?

Kısacası, zaten piyasaya sürülen neredeyse tüm Disney şovları ve filmleri. Pixar'ın "Coco" ve "Yukarı Bak" ları aracılığıyla ağlayabilir, bir Nat Geo belgeseli aracılığıyla çevrenizdeki dünyayı öğrenebilir ve"The Simpsons" bölümüyle komedi kaşıntınızı giderebilirsiniz. "Star Wars: The Rise of Skywalker" gibi son popülerlerin yanı sıra "Pamuk Prenses" gibi klasiklere de erişebileceksiniz.

Bununla birlikte, bazı Disney başlıkları hala Disney Plus'ta geçici olarak eksik. Bunların yokluğu, diğer hizmetler ve ağlarla yapılan mevcut lisans anlaşmalarından kaynaklanmaktadır ve eksik başlıklar daha sonraki bir tarihte eklenecektir.

Disney Plus ayrıca, Mandalorian ödül avcısına odaklanan bir Star Wars TV dizisi , Tessa Thompson ve Justin Theroux'un yer aldığı "Lady and the Tramp" in yeniden anlatımı ve popüler filmin yeni bir uyarlaması gibi tamamen yeni, özel orijinal programları da içerir

Orijinal şovların yanı sıra Disney Plus, hit Broadway şovu "Hamilton" ın film versiyonu ve Beyonce'den yeni bir görsel albüm olan " Black is King " de dahil olmak üzere özel müzik içeriğine de sahiptir .

Marvel Sinematik Evreninde geçen birkaç şov da dahil olmak üzere daha orijinal diziler de yolda. "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" ve "Loki" özel bir Super Bowl fragmanında gösterildi .

Aboneliğinizle birlikte gelen her şeye ek olarak, Disney Plus artık "Premier Access" sürümlerini de deniyor. Premier Erişim başlıkları, alıcıların belirli filmlere erken erişimini sağlamak için ekstra maliyetlidir. İlk Premier Erişim filmi, satın alınması 29,99 dolara mal olan " Mulan " filmi.

Disney Plus özel kitaplığı şu anda nispeten küçük olsa da, platformun yakında çıkacak olan orijinal içerik dizisi, Disney Plus'ın Netflix ve Amazon Prime Video gibi daha özel şovlarla diğer hizmetlerle daha iyi rekabet etmesine olanak tanıyacak .

Bunlar, şu anda Disney Plus'ta izlenebilecek en iyi orijinal şovlar ve filmler:

"The Mandalorian" "Yıldız Savaşları " nın Batı tarzı yorumu İmparatorluğun çöküşünden beş yıl sonra gerçekleşir ve galaksinin uzaklarında yolculuk eden bir ödül avcısına odaklanır.

"Gerçek Hayatta Pixar" Bu gizli kamera şovu,Pixar karakterleri ve gerçek dünyadaki insanlar arasındaki etkileşimleri öne çıkarır.

"Jeff Goldblum'a Göre Dünya" Jeff Goldblum ("Jurassic Park," "Thor : Ragnarok") ile birlikte dövmeler, dondurma ve spor ayakkabılarının nasıl olduğu da dahil olmak üzere ilgisini çeken konuları keşfetmek için dünyayı gezerken yolculuk yapılmış ve geliştirilmiştir.

"Leydi ve Serseri" 1955 Disney klasiği "Leydi ve Serseri" nin bu canlı aksiyon yeniden anlatımı, Lady ve Justin'in sesi olarak Tessa Thompson ("Westworld", "Thor: Ragnarok") dahil olmak üzere all-star bir kadroya sahiptir. Tramp'ın sesi olarak Theroux ("The Leftovers," "Maniac").

Disney Plus diğer yayın hizmetleriyle karşılaştırıldığında nasıldır ?



Netflix ve Hulu gibi hizmetler, film ve TV eğlencesine geniş bir ağ oluştururken, Disney Plus, tamamen Disney içeriği etrafında dönerek çok daha odaklı ve dar kapsamlı. Neyse ki, Walt Disney Studios ve Walt Disney Television animasyonlu çocuk filmlerinden aksiyon ve bilim-kurgu gerilimlerine kadar her şeyi yarattığı için bu kadar sınırlı hissettirmiyor .

Disney Plus'ın (şimdilik) sıfır reklamı olması büyük bir artı. Bunun çizgiyi değiştirip değiştirmeyeceğini veya diğer bazı yayın hizmetleri gibi kademeli reklam fiyatlandırması ekleyip eklemeyeceğini bilmiyoruz, ancak bu arada, reklamsız akışı her zaman takdir ediyoruz.

Ayda 10 doların altında, büyük rakiplere kıyasla çok uygun. Diğer akış hizmetlerinin Disney içeriğini eksik bulursanız, Disney Plus'a abone olmak bu sorunu çözmenin ekonomik bir yoludur.

Tüm büyük akış hizmetleri arasında, aynı zamanda birden çok cihazlı akış, profil eklemeleri ve indirmeler alanlarında en cömert olanlardan biridir. Disney Plus ayrıca ek ücret ödemeden seçili oyunlarda 4K HDR akış ve Dolby Atmos ses sunar. Bu, abonelerin 4K desteği alabilmek için en pahalı planı için ödeme yapmasını gerektiren Netflix'in tersidir.

Disney Plus'a nasıl kaydolurum ?

Disney Plus'a doğrudan Disney Plus web sitesi üzerinden kaydolabilirsiniz. Akışı başlatmak için, bir e-posta adresi ve ödeme yöntemi girerek bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

