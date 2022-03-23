Disney Channel neden kapanıyor? Disney Channel kapanıyor mu, ne zaman kapanıyor?

Disney Channel neden kapanıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Disney Channel, 1983'ten 1997'ye kadar Disney Channel olarak adlandırıldı. 1997'den 2002'ye kadar Disney olarak kısaltıldı. Disney Channel kapanıyor mu, ne zaman kapanıyor?

DISNEY CHANNEL NEDEN KAPANIYOR?

Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren kanallardan biri olan Disney Channel, Disney olarak yoluna devam etmekteydi. Ancak bundan sonra sadece ücretli içerik sunan Disney+'ta devam edileceğini açıkladı.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç.

Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!"

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Haberler.com - Gündem