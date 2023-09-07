Uzun yıllar boyunca televizyonda yayın yapmakta olan Disney Channel ne zaman açılacak? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayın hayatına son veren kanalın son durumu araştırılıyor. Peki, Disney Channel ne zaman açılacak? Disney Channel açılacak mı, nerede yayında?

Disney Channel ne zaman açılacak? Sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor ve gündeminde yer alıyor. Dizileri ile izleyicilerin yoğun beğenisini kazanan kanal, sevilen ve oldukça ilgi gören platformlardan bir tanesine taşındı. Peki, Disney Channel ne zaman açılacak? Disney Channel açılacak mı, nerede yayında?

DİSNEY CHANNEL NE ZAMAN AÇILACAK?

Disney Channel kanalı 3 Nisan Pazar gece saat 00.00'da ise kanal sıralamasından tamamen kaldırıldı. Daha sonrasında alınan bir kararla beraber Disney Channel'da yayınlanmakta olan içeriklerin birçoğu 14 Haziran 2022 Salı günü Türkiye'de kullanıma sunulan Disney+'a taşındı. Bu sayede Disney Channel'da yayınlanmakta olan içerikleri Disney+ platformu üzerinden izlemek mümkün hale geldi. Ayrıca Disney Channel kanalı, 3 Nisan Pazar günü açılmamak üzere yayın hayatına son verdi.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!"