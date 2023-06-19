DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret zam teklifi 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi. Peki DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret teklifi 2023!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi. Peki DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret teklifi 2023 haberimizde...

DİSK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı sona ererken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret için önerilerini açıkladı. Çerkezoğlu, en az 17 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirtirken, işçi sınıfının sendikalaşma ve grev gibi haklarının kullanımının önündeki engellerin kalkması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyinde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"EN AZ 17 BİN TL OLMALI"

Asgari ücret beklentisine ilişkin rakam da paylaşan Çerkezoğlu, "Yeni asgari ücretin en az 17 bin lira seviyesinde olmalıdır" dedi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI SIRALADI

Sözcü TV'ye konuşan Çerkezoğlu, asgari ücrete dair atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

Türkiye asgari ücretliler topluluğu olmaktan kurtarılmalıdır.

İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşmanın ve grev ve toplu sözleşme başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kalkması gerekmektedir.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKMALI"