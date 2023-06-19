DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret zam teklifi 2023
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi. Peki DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret teklifi 2023!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi. Peki DİSK asgari ücret teklifi ne kadar? DİSK asgari ücret teklifi 2023 haberimizde...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı sona ererken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret için önerilerini açıkladı. Çerkezoğlu, en az 17 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirtirken, işçi sınıfının sendikalaşma ve grev gibi haklarının kullanımının önündeki engellerin kalkması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyinde belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Asgari ücret beklentisine ilişkin rakam da paylaşan Çerkezoğlu, "Yeni asgari ücretin en az 17 bin lira seviyesinde olmalıdır" dedi.
Sözcü TV'ye konuşan Çerkezoğlu, asgari ücrete dair atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:
- Türkiye asgari ücretliler topluluğu olmaktan kurtarılmalıdır.
- İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşmanın ve grev ve toplu sözleşme başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kalkması gerekmektedir.
- Acilen atılması gereken adım ise teşmil yoluyla toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesidir.
- Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır.
- Kamu işçileri ve özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları ortadan kaldırılmalıdır.
- En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir.