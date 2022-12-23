Dışişleri Uzman Yardımcılığı ilanının vatandaşlara açılmasının ardından Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? Soruları merak edilmeye başlandı. Birçok kişi heyecanla Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? KPSS, YDS şartları ne?

Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? Sorusu, ilanın açılması ile birlikte birçok vatandaşın dikkatini çekmeyi başardı. Bu nedenle konu hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar, Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? Sorusunu ve KPSS, YDS şartları ne? Sorusu araştırıyor. Peki, Dışişleri Uzman Yardımcılığı alımı ne zaman, kaç kişi alınacak? KPSS, YDS şartları ne?

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI NE ZAMAN, KAÇ KİŞİ ALINACAK?

T.C. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu, 23 Aralık tarihinde vatandaşlara resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı.

Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır. Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 20'dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. Sınavın yazılı aşaması, 25 Şubat 2023 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Sınava başvuru şartlarının devamı için buraya tıklayınız.