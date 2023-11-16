Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır." denildi.

Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu ve avanesine sert yanıt: Er ya da geç yargılanacaklar

İşgal ettikleri Gazze Şeridi'nde her geçen gün yeni bir katliama imza atıp, bir de bu yetmiyormuş gibi Türkiye'ye mesnetsiz iftiralar atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e Dışişleri'nden sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazıda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Tel Aviv yönetimine tarihi bir yanıt verdi.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİN HUKUKTAN SÖZ ETMEYE HAKLARI YOK"

"Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur." ifadeleri kullanılan yazıda, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." denildi.

"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKEMEYECEKLER"

İsrail'in 40 günü aşkın süredir Gazze'de yaptığı katliamlara tepki gösterilerek, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

"ER YA DA GEÇ YARGILANACAKLAR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yazının devamında ise şunlar kaydedildi: "Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin" sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın "terör eylemlerini" desteklediğini savundu. Netanyahu, "Bize ahlak dersi veremez. İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır." diye konuştu. Öte yandan İsrail Dışişleri Eli Cohen de "Baş teröristleri barındıran ve terör örgütlerini teşvik edenler, İsrail devletine ahlak konusunda vaaz etmeyecektir." dedi.