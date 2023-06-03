TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Arama motorlarında ise Dışişleri bakanı kim oldu? Yeni Dışişleri bakanı kim? Dışişleri bakanı belli oldu mu? soruları aratılıyor.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki, Dışişleri bakanı kim oldu? Yeni Dışişleri bakanı kim? Dışişleri bakanı belli oldu mu?

DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

Dışişleri bakanı, Cevdet Yılmaz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİMİZDEN İKİ KEZ GÜVENOYU ALMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.