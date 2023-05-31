Dışişleri Bakanı kim olacak? Yeni kabinede Dışişleri Bakanı kim? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mı olacak?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede birçok isim yer alıyor. Peki, Dışişleri Bakanı kim olacak? Yeni kabinede Dışişleri Bakanı kim?

Dışişleri Bakanı kim olacak? Sorusu internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cuma günü açıklaması bekleniyor. Bakanlar kurulu öncelikle milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek. Peki, Dışişleri Bakanı kim olacak? Yeni kabinede Dışişleri Bakanı kim?

DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLACAK?

Dışişleri Bakanı için konuşulmakta olan isimler arasında Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan isimleri yer alıyor.

YENİ KABİNEDE HANGİ BAKANLAR OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Savunma Bakanlığı : Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ümit Dündar

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, MehmetAli Akben

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı : Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz.