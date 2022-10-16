Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim Twitter hesabı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirildi. Yasin Ekrem Serim'in atanmasının ardından hayatı merak konusu oldu. Yeni Dışişleri Bakanı Yardımcısının önceki görevleri ve eğitimi araştırılmaya başlandı. Peki, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim Twitter hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

DIŞİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere'de University of Westminister'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı. Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.

YASİN EKREM SERİM KİMİN OĞLU?

Yasin Ekrem Serim, eski Başbakanlık Müşavirlerinden Maksut Serim'in oğludur.