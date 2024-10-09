Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Bakan Tunç ne dedi?

Discord'un yeniden ne zaman erişime açılacağı konusundaki sorular, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlandı. Bakan Tunç, Discord'un geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, bu konuda endişe duyan kullanıcıların merakını giderdi. Kullanıcıların uzun süredir beklediği yanıtları veren Tunç, uygulamanın kapalı kalma nedenleri ve alınan tedbirler hakkında da bilgi paylaştı. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord'a erişim sağlanacak mı? Bakan Tunç bu konuda neler söyledi? İşte, Discord'un durumu ve açılma sürecine dair detaylar...

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'un ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarının emniyetin dikkatini çekmesine neden oldu. Özellikle Discord isimli uygulamada oluşturulan bazı toplulukların, "dark mizah" adı altında milli ve manevi değerleri hiçe sayarak cinayet, ölüm gibi hassas konular üzerinde dehşet verici ifadeler kullandıkları ortaya çıktı.

BAKAN TUNÇ DISCORD İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.