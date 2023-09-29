Discord uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar hatayla karşılaştılar. Discord mesajlar neden yüklenemedi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Discord devre dışı bırakıldı hatası araştırılmaktadır. Arama motorlarında Discord çöktü mü sorgulatılıyor. Peki, Discord mesajlar yüklenemedi! Discord hesabın devre dışı bırakıldı hatası nedir? Detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord uygulamasına girişte hatayla karşılaşılmaktadır. Son 24 saat içerisinde Discord için bildirilen sıkıntılar şu şekildedir:

DİSCORD HESABIN DEVRE DIŞI BIRAKILDI HATASI NEDİR?