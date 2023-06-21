Discord'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Discord neden açılmıyor araştırılıyor. Peki, Discord çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Haziran Discord açılmıyor! Discord sorun ne? İşte detaylar...

Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord''a meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu gündeme geldi. Discord neden açılmıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Discord''a meydana gelen hata nedir merak konusu oldu. Peki, Discord çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Haziran Discord açılmıyor! Discord sorun ne? Detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Discord sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Discord''da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Discord''da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

21 HAZİRAN DİSCORD'A NE OLDU?

Bugün Discord için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: