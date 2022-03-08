Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor? - Haberler

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Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor?

Popüler anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'da erişim sorunu yaşanmaktadır. Discord çöktü mü sorusu, kısa sürede gündem konusu olarak merak haline geldi. Peki, Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor?

Discord'da yaşanan erişim sorunu sonrası Discord'da erişim problemi olduğu bildirildi. Discord kullanıcıları Discord'un ne zaman düzeleceği sorusuna yanıt arıyorlar. Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor? İşte, detaylar…

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Discord'a erişimde sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken Discord çöktü mü konusu trend oldu.

Discord son durum:

Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor?Downdetector

Discord'da 21.00'den bu yana sorun yaşandığı görülüyor.

Discord'dan açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

Haberler.com - Gündem

Discord, Gündem, Teknoloji, Haberler

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Yorumlar (2)

Altan ulaş Yazıcıoğlu:

olayı yaşadım Yazı yazdım ve gitmedi ama 10 saniye önce attığım mesaj gitmişti sonra benden kaynaklı olduğunu düşünüp geçtim ama arkadaşlarımda aynı şeyi söyleyince şüphelendim ve araştırdım Discord ve Spotify'ın çöktüğünü öğrendim

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melih pro:

discord a giremiyorum giriş yapmayı denedim doryu yazdım ama girişdeki yükleniyo açılmıyo QR kodunu kullandım HALA olmadı

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500
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