Discord'da yaşanan erişim sorunu sonrası Discord'da erişim problemi olduğu bildirildi. Discord kullanıcıları Discord'un ne zaman düzeleceği sorusuna yanıt arıyorlar. Discord çöktü mü? Discord sorun mu var? Discord neden açılmıyor? İşte, detaylar…

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Discord'a erişimde sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken Discord çöktü mü konusu trend oldu.

Discord son durum:

Downdetector

Discord'da 21.00'den bu yana sorun yaşandığı görülüyor.

Discord'dan açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

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