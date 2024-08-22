DISCORD ÇÖKTÜ MÜ? Discord neden açılmıyor? 22 Ağustos Discord'a ne oldu?

Discord kullanıcıları, 22 Ağustos tarihinde platforma erişim sağlamakta zorluk yaşadı ve bu durum birçok kişinin aklına "Discord çöktü mü?" sorusunu getirdi. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, özellikle oyuncular arasında popülerlik kazanmış olsa da, bugün çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Peki, Discord neden açılmıyor? 22 Ağustos'ta Discord'a ne oldu?

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Discord şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

DISCORD NEDİR?

Discord, kullanıcıların metin, ses ve video yoluyla iletişim kurabileceği bir dijital platformdur. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, özellikle oyuncular arasında popülerlik kazanmış olsa da, bugün çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Platform, toplulukların ve arkadaş gruplarının bir araya gelerek çeşitli konular üzerine sohbet edebileceği sunucular (servers) oluşturmasına olanak tanır.