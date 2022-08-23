Milyonlarca kullanıcısı bulunan sesli konuşma programı olan Discord çöktü mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Discord çöktü mü? Discord'de sorun mu var? Discord neden açılmıyor?

23 Ağustos tarihinde yaşanan sorunlarla birlikte birçok Discord kullanıcısının aklına Discord çöktü mü? Sorusu geldi. Birçok kişi tarafından merak edilen Discord çöktü mü? Sorusu, kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Discord çöktü mü? Discord'de sorun mu var? Discord neden açılmıyor?

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord çöktü mü? Sorusu, Discord platformunda sorun yaşayan birçok kullanıcının araştırdığı konulardan bir tanesidir. 23 Ağustos tarihinde gerçekleşen sorunlar nedeniyle kullanıcılar bu sorunun cevabını merak ediyor. Discord yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yabancı kaynaklardan sağlanan verileri göz önünde bulundurarak olağanüstü bir durum olduğunu anlayabiliriz. Aşağıdaki yer alan grafikte son 24 saat içerisinde Discord için yapılan hata bildirimleri yer almaktadır. Grafiği incelediğimizde Discord'da son saatlerde birçok kullanıcı sorun yaşamakta. Bu durum Discord sunucularında olağanüstü bir durum olduğunu belirtmektedir.

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir. Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.