Discord çöktü mü? Discord açılmıyor! 4 Haziran Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası!

Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord açılmıyor! 4 Haziran Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası!

Discord mesajlar yüklenemedi hatası ve Discord bağlanıyor hatası ile karşılaşan kullanıcılar Discord çöktü mü? sorusunu araştırmakta. Aynı sorunu birden fazla kişinin yaşamasının ardından Discord çöktü mü? Sorusu gündemem geldi ve arama motorlarında sorgulatıldı. Peki, Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord açılmıyor! 4 Haziran Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası! Işte detaylar...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını bildirdiler. Aşağıda yer almakta olan grafikte son 24 saat içerisinde Discord'da sorun olduğuna dair yapılan geribildirimlerin grafiği görmektesiniz.

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.