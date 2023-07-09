Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu gündeme geldi. Discord neden açılmıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Discord'a meydana gelen hata nedir merak konusu oldu. Peki, Discord çöktü mü? 9 Temmuz Haziran Discord neden açılmıyor? Discord sorun mu var, çöktü mü?

Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu gündeme geldi. Discord neden açılmıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Discord'a meydana gelen hata nedir merak konusu oldu. Peki, Discord çöktü mü? 9 Temmuz Haziran Discord neden açılmıyor? Discord sorun mu var, çöktü mü?Discord çöktü mü son dakika! Detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'un çöktüğüne dair henüz yetkililerden bir açıklama yapıldı. İnternet üzerinde yer alan araçlar ile bu durumu anlamamız mümkün. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Discord'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir. Son 24 saat içerisinde Discord için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: