Discord çöktü mü? 6 Kasım Discord neden açılmıyor! Discord bağlantı sorunu nedir? Discord bağlanıyor hatası!

Anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, mesajlarını gönderememe ve 'bağlanıyor' hatası ile karşılaşıyorlar. Sorunun nedeni henüz belirsizken, kullanıcılar durumu Twitter üzerinden paylaşıyorlar. Discord, Aralık 2020 itibarıyla 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir platform. Kullanıcılar, Discord sunucularında ses, metin veya stage kanalları oluşturabiliyorlar ve bu sayede yoğunluk azaltılabiliyor. Discord, DC çöktü mü?

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DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulaması Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler:

En çok bildirilen sorunlar

63% Sunucu bağlantı

25% Uygulama

13% İnternet sitesi

API NEDİR?

Uygulama programlama arayüzü, bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. API; web uygulaması, işletim sistemi, veritabanı, donanımlar yahut yazılım kütüphanesi için kullanılabilir.

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.