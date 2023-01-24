Popüler anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'da erişim sorunu yaşanmaktadır. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Discord çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Discord çöktü mü? 24 Ocak Discord'da sorun mu var? Discord'a neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...

Discord çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından İnstagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Discord'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Discord sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Discord'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Discord çöktü mü? 24 Ocak Discord'a ne oldu? Discord mesaj neden gönderiliyor? Discord'da sorun mu var?Detaylar haberimizde...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

24 OCAK DİSCORD'A NE OLDU?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: