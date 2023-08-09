Diş taşı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Diş sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür ve bazen iyi diş hijyeni uygulamak yetersiz kalabilir. Bu durumda dişlerde diş taşı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Diş taşı, dişlerin üzerinde oluşan sert, mineralize bir madde tabakasıdır. Plak adı verilen bakteri ve yiyecek artıklarının birikmesi sonucunda oluşur. Diş taşı nedir, neden olur? Diş taşının belirtileri nedir, tedavisi var mı?

Diş sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür. Sağlıklı dişlere sahip olmak, güzel bir gülümseme ve rahat bir beslenme için önemlidir. Ancak, bazen iyi diş hijyeni uygulamak yetersiz kalabilir ve dişlerde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlardan biri de diş taşıdır. Peki, diş taşı nedir, neden olur? Diş taşının belirtileri nedir, tedavisi var mı?

DİŞ TAŞI NEDİR?

Diş taşı, dişlerin üzerinde oluşan sert, mineralize bir madde tabakasıdır. Plak adı verilen bakteri ve yiyecek artıklarının birikmesi sonucunda oluşur. Diş taşı, diş minesinin üzerinde ve diş eti ile diş arasında oluşabilir. Diş taşı oluşumu, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla bile tamamen engellenemeyen bir durumdur.

Diş taşı oluşumunun temel nedeni, plak adı verilen yapışkan bir tabakanın dişlerin yüzeyinde birikmesidir. Plak, yiyecek artıkları ve bakterilerin birleşmesiyle oluşur. Plak zamanla mineralize olur ve diş taşına dönüşür. Bu süreç, genellikle 24 ila 72 saat arasında gerçekleşir.

DİŞ TAŞI NEDEN OLUR?

Diş taşının oluşumunda birkaç neden rol oynar. Bunlar şunlardır:

Plak Oluşumu

Plak, diş taşının temel nedenidir. Yiyecek artıkları ve bakterilerin birleşmesiyle dişlerin üzerinde bir tabaka oluşturur. Bu tabaka zamanla sertleşir ve diş taşına dönüşür.

Diş Hijyenine Yetersiz Önem Verme

Düzenli ve etkili bir diş hijyeni uygulamamak, diş taşı oluşumunu tetikleyebilir. Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, diş aralarının temizlenmesi ve diş ipi kullanımı, diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Diş Yapısındaki Sorunlar

Diş yapısındaki bazı sorunlar, diş taşı oluşumunu kolaylaştırabilir. Örneğin, çapraşıklık veya dişler arasındaki boşluklar, plak birikimini ve diş taşı oluşumunu artırabilir.

Diş Taşı Belirtileri

Diş taşı oluştuğunda, bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şunlardır:

Diş Etinde Kızarıklık ve Şişlik

Diş etinde kızarıklık ve şişlik, diş taşının bir belirtisidir. Diş eti çevresindeki dokularda iltihaplanma oluşur ve bu durum diş etinde kızarıklığa ve şişliğe neden olur.

Ağız Kokusu

Diş taşı oluştuğunda, ağız kokusu da ortaya çıkabilir. Plak ve diş taşı, kötü koku oluşumuna katkıda bulunan bakterilerin birikmesine neden olur.

Dişlerde Sararma

Diş taşı, dişlerde sararmaya neden olabilir. Dişler üzerinde biriken mineralize plak, dişlerin doğal beyaz rengini etkileyebilir ve sararmaya yol açabilir.

Diş Eti Kanamaları

Diş taşı, diş etiyle temas ettiğinde kanamalara neden olabilir. Diş eti kanamaları, diş eti hastalıklarının bir belirtisi olabilir ve diş taşının ciddi bir sorun olduğunu gösterebilir.

DİŞ TAŞINI ÖNLEME YOLLARI

Diş taşı oluşumunu önlemek için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

İyi Diş Hijyeni

Düzenli ve iyi bir diş hijyeni, diş taşı oluşumunu önlemek için ilk adımdır. Dişlerin günde en az iki kez fırçalanması ve diş aralarının temizlenmesi gerekmektedir.

Düzenli Diş Fırçalama ve Diş İpi Kullanımı

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması ve diş ipi kullanılması, plak birikimini azaltır ve diş taşı oluşumunu engeller. Diş fırçalama işlemi sırasında dişlere dik açıyla ve dairesel hareketlerle fırçalama yapılmalıdır.

Diş Hekimi Kontrolü ve Temizliği

Düzenli olarak diş hekimine gitmek ve profesyonel diş temizliği yaptırmak da diş taşı oluşumunu önlemek için önemlidir. Diş hekimi, diş taşı ve plak birikimini temizleyerek diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

DİŞ TAŞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş taşının tedavisi, diş hekimi tarafından gerçekleştirilen profesyonel diş temizliği ile yapılır. Diş taşı temizliği sırasında özel aletler kullanılarak diş yüzeyinde biriken taş ve plaklar temizlenir.

Profesyonel diş temizliği işlemi genellikle ağrısızdır. Diş hekimi, özel aletler ve ultrasonik cihazlar kullanarak dişlerinizi temizler. Bu işlem sırasında diş etleriniz de kontrol edilir ve diş eti rahatsızlıkları varsa tedavi edilir.

Diş taşının tedavisi, diş eti hastalıklarının tedavisiyle de ilişkilidir. Diş eti iltihabı veya periodontitis gibi diş eti hastalıkları varsa, bu durumların tedavisi de yapılmalıdır.