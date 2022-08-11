Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş şekillendirme nedir? Diş şekillendirme nasıl yapılır?

Diş şekillendirme nedir? Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş şekillendirme nedir? Diş şekillendirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

DİŞ ŞEKİLLENDİRME NEDİR?

Dişin yeniden şekillendirilmesi, dişin görünümünü iyileştirmek için mine kısımlarını kaldırır. Küçük bir çıkıntıyı düzeltmek veya dişlerin uzunluğunu, şeklini veya konumunu değiştirmek için ve ayrıca diş boyutu uyumsuzluğu olduğunda kullanılabilir; çarpık veya aşırı uzun dişleri düzeltmek için kullanılabilir. Çıkarılan mine yeri doldurulamaz ve bazen dentini açığa çıkarabilir. Emayeoplasti, odontoplasti, kontürleme, yeniden şekillendirme, estetik şekillendirme, narinleştirme, soyma olarak da bilinir. Bu prosedür hızlı sonuçlar verir ve hatta belirli koşullar altında diş tellerinin yerini alabilir.

DİŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Estetik diş hekimliği genellikle dişlerin ve diş etlerinin ve/veya ısırığın görünümünü (mutlaka işlevselliği olmasa da) iyileştiren herhangi bir diş tedavisine atıfta bulunmak için kullanılır. Öncelikle diş estetiğinde renk, pozisyon, şekil, boyut, uyum ve genel gülümseme görünümünde iyileştirmeye odaklanır. Pek çok diş hekimi, bu alandaki özel eğitim, uzmanlık, ve deneyimlerine bakılmaksızın kendilerini "estetik diş hekimi" olarak adlandırır. Bu durum hastalar açısından yanıltıcı ve etik olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, estetik diş hekimliğini diş hekimliğinin resmi bir uzmanlık alanı olarak kabul etmemektedir. Ancak hala kendilerini estetik diş hekimi olarak tanıtan diş hekimleri mevcuttur.

DİŞ ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Diş estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Dişlerdeki çapraşıklık gibi dişlerin yamuk ve asimetrik duruşunda yapılan düzeltmelere diş estetiği adı verilir. Bu bozuklukların tedavisi için diş hekimleri genellikle diş teli kullanmaktadır. Ancak, yaş ilerledikçe diş telinin etkisi azalacağı için alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Gülüş estetiği olarak da geçen diş estetiği fiyatları diş sayısına ve diş yapısına göre değişiklik göstermektedir. Diş estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.