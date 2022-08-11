Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş köprüleme nedir? Diş köprüleme nasıl yapılır?

Diş köprüleme nedir? Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş köprüleme nedir? Diş köprülemenasıl yapılır? İşte detaylar...

DİŞ KÖPRÜLEME NEDİR?

Diş köprüleri, bir veya daha fazla eksik dişin yerini almak için kullanılır. Eksik dişlerin bıraktığı boşluğun her iki yanındaki dişler hazırlanır. Bir köprü, dayanaklar, hazırlanan dişler ve pontikler adı verilen eksik, takma dişlerden oluşur. Bu prosedür, bir veya daha fazla eksik dişi değiştirmek için kullanılır ve yapıştırılır. Köprüler toplamda üçten fazla dişten oluşabilir ve herhangi bir köprünün canlılığı genellikle Ante Yasası uygulanarak ve dişlerin ağızda nerede olduğu değerlendirilerek belirlenir. Çoğu köprü sabittir, kaldırılamazlar. Kısmi protezler gibi sabit köprüler de çıkarılamaz. Ağzın ön dişler gibi daha az stres altında olan bölgelerinde konsol köprü kullanılabilir. Konsol köprüler veya Maryland Köprüleri, ön dişeri değiştirmek veya ön eksik dişleri tamamlamak için kullanılır, bu köprüler minimal invazivdir ancak başarısızlık konusunda bir üne sahiptir. Köprüler ciddi ağız hijyenine bağlılık gerektirir ve risk taşır. Köprülerin ortalama ömrü, yaklaşık on yıl olan kuronlarınkine benzer.

DİŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Estetik diş hekimliği genellikle dişlerin ve diş etlerinin ve/veya ısırığın görünümünü (mutlaka işlevselliği olmasa da) iyileştiren herhangi bir diş tedavisine atıfta bulunmak için kullanılır. Öncelikle diş estetiğinde renk, pozisyon, şekil, boyut, uyum ve genel gülümseme görünümünde iyileştirmeye odaklanır. Pek çok diş hekimi, bu alandaki özel eğitim, uzmanlık, ve deneyimlerine bakılmaksızın kendilerini "estetik diş hekimi" olarak adlandırır. Bu durum hastalar açısından yanıltıcı ve etik olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, estetik diş hekimliğini diş hekimliğinin resmi bir uzmanlık alanı olarak kabul etmemektedir. Ancak hala kendilerini estetik diş hekimi olarak tanıtan diş hekimleri mevcuttur.

DİŞ ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Diş estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Dişlerdeki çapraşıklık gibi dişlerin yamuk ve asimetrik duruşunda yapılan düzeltmelere diş estetiği adı verilir. Bu bozuklukların tedavisi için diş hekimleri genellikle diş teli kullanmaktadır. Ancak, yaş ilerledikçe diş telinin etkisi azalacağı için alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Gülüş estetiği olarak da geçen diş estetiği fiyatları diş sayısına ve diş yapısına göre değişiklik göstermektedir. Diş estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.